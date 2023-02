- Sprawie został nadany bieg i sygnatura. We wtorek uczestnicy postępowania otrzymają odpisy wniosku i zobowiązanie do zajęcia stanowiska. Trybunał Konstytucyjny będzie się przygotowywał do orzeczenia. Wkrótce spotkamy się na rozprawie - powiedziała w Programie 3 Polskiego Radia prezes TK Julia Przyłębska pytana o losy wniosku prezydenta dotyczącego noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.