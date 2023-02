Według doniesień Onetu Andrzej Duda ma podjąć uczestników wycieczki uroczystym obiadem w Witowie, zwiedzać z nimi Tatry, iść na narty, a także na kulig do Doliny Chochołowskiej.

Jak podaje portal, wizyta prezydenta oraz przedstawicieli misji dyplomatycznych w Polsce utrzymywana jest w tajemnicy.

- To nie jest jeszcze pewne na 100 proc., ale planowany jest duży góralski kulig kilkudziesięcioma saniami, do których zostaną zaprzęgnięte konie - powiedział w rozmowie z Onetem działacz PiS Jan Piczura, będący kierownikiem Wspólnoty Ośmiu Uprawnionych Wsi, do której należy do niej Dolina Chochołowska.- Nie będziemy na tę okazję zamykać całej Doliny dla innych turystów - dodał.

Pracownicy stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa w Zakopanem nieoficjalnie przekazali w rozmowie z Onetem, że w niedzielę przed południem stok częściowo ma być wyłączony z użytku dla zwykłych turystów.