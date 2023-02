Posłowie UE wzywają do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej ws. przemocy wobec kobiet

Około 62 mln kobiet w Europie miała doświadczyć przemocy fizycznej lub seksualnej, to co trzecia Europejka. Ponad połowa- 55 proc. kobiet doświadczyła molestowania seksualnego co najmniej raz od 15 roku życia.