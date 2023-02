Wójcik był pytany czy - w związku ze sporami w koalicji Zjednoczonej Prawicy dotyczącymi ustawy reformującej Sąd Najwyższy i tzw. ustawy wiatrakowej - koalicja Zjednoczonej Prawicy jeszcze istnieje.



Reklama

- Koalicja Zjednoczonej Prawicy istnieje od wielu lat. Spory są częścią każdej koalicji. Zawsze w polityce, jakakolwiek koalicja była, zawsze były jakieś spory. Gdybyśmy nie mieli sporów bylibyśmy w jednej partii. Nie jesteśmy w jednej partii. Są pewne kwestie, które nas różnią: m.in. kwestie dotyczące relacji z UE i wiatraków - odpowiedział.

Czytaj więcej Polityka Prezydent nie będzie zwlekać ws. ustawy sądowej Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy? To pytanie, które jest elementem debaty publicznej od kilkunastu miesięcy. Ale wraz z niedawnym głosowaniem w Sejmie możemy być bliżej niż dalej do odpowiedzi. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który ma zgodnie z Konstytucją 21 dni na podjęcie decyzji o losach ustawy.

A co ze słowami wicemarszałka Sejmu, Ryszarda Terleckiego, który mówił w Polskim Radiu, że "Solidarna Polska jest obciążeniem" i że on nie brałby jej na listy wyborcze.



- Są różne głosy. Pan marszałek ma specyficzne podejście do koalicji nie od dzisiaj, od wielu miesięcy czy nawet lat. Zjednoczona Prawica to jest najlepszy projekt, moim zdaniem, dla Polski. Natomiast różne scenariusze być mogą, to jest polityka, scenariusz numer jeden to start w ramach Zjednoczonej Prawicy - odparł Wójcik.

Reklama

Jesteśmy koalicją partii, które mają swój punkt widzenia Michał Wójcik, minister w KPRM

- Mnie też nie wszystko się podoba w tym, co robi PiS, m.in. w kwestiach dotyczących relacji z UE. Tyle że ja nie wyrażam tego w mediach w ten sposób - dodał polityk Solidarnej Polski.

- Jesteśmy koalicją partii, które mają swój punkt widzenia - mówił też Wójcik. - W zdecydowanej większości spraw programowych mamy ten sam punkt widzenia. Alternatywą dla rządów Zjednoczonej Prawicy jest Donald Tusk, czyli ruina dla wielu środowisk - ostrzegł.

A co, jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę reformującą Sąd Najwyższy i środki z Funduszu Odbudowy nie dotrą do Polski?



- Nie możemy przeceniać roli tych środków. To jest 1/5 jednorocznego budżetu. Bardzo dużo jest zamieszania wokół środków na tym poziomie. My apelowaliśmy do pana prezydenta, aby rozpocząć debatę na temat środków z KPO. Rzeczywistą, uczciwą debatę co to są za środki. To jest kredyt wysokooprocentowany. Prezydent powinien zawetować te rozwiązania, ponieważ one są niebezpieczne z punktu widzenia stabilności sądownictwa w Polsce - mówił Wójcik.