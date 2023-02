Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences”, afrykańskie słonie leśne sprawiają, że zwiększa się liczba drzew, które intensywnie pochłaniają dwutlenek węgla. "To ważny argument w zwiększeniu wysiłków na rzecz ich ochrony" – wskazują eksperci.