Michał Kamiński: Rząd był u progu upadku, a opozycja go poparła. Dlaczego?

Przez ostatni rok te pieniądze (z KPO) do Polski nie płynęły i zazwyczaj PiS oskarżał o to opozycję. I PiS-owi spadało. Zaczęło rosnąć, po tym jak opozycja to w Sejmie poparła - mówił w rozmowie z TVN24 wicemarszałek Senatu, senator Koalicji Polskiej, Michał Kamiński.