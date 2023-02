Kamiński nazwał "aktem politycznego błędu" wstrzymanie się przez większość opozycji w Sejmie w głosowaniu nad ustawą nowelizującą przepisy m.in. op Sądzie Najwyższym, co umożliwiło PiS-owi przyjęcie tej ustawy w Sejmie. Przeciw ustawie głosowała Solidarna Polska co sprawiło, że PiS nie miał w tym głosowaniu większości.



- Łączy nas (opozycję - red.) ewidentnie stwierdzenie, że ta ustawa, w pierwotnej wersji, jest niekonstytucyjna. To w trakcie debaty mówili wszyscy senatorowie PO. Po drugie: łączy nas również przekonanie, że PiS bardzo źle wyda te pieniądze z UE, jeśli je dostanie. Nikt tego lepiej nie określił niż Borys Budka, który powiedział: jedną trzecią ukradniecie, jedną trzecią zmarnujecie, a jedną trzecią przeznaczycie na kampanię wyborczą - podkreślił Kamiński.

- Nie ma też sporu co do tego, że powinniśmy zachować w tej sprawie jedność - dodał.



- Spór dotyczy tego, czy pod wpływem obawy przed telewizją publiczną, mówiąc w skrócie, czyli tego, że rząd przedstawi nasze głosowanie jako głosowanie przeciwko Polsce, że pod tym wpływem my nie możemy zachować się inaczej - wyjaśnił Kamiński.



- Przez ostatni rok te pieniądze do Polski nie płynęły i zazwyczaj PiS oskarżał o to opozycję. I PiS-owi spadało. Zaczęło rosnąć, po tym jak opozycja to w Sejmie poparła. Jednym z argumentów Jarosława Kaczyńskiego do rządzenia jest jego skuteczność. Nie rozumiem sytuacji, w której rząd stanął u progu upadku ze względu na utratę większości, a opozycja bez żadnych warunków go poparła. Spór dotyczy tego: dlaczego nie postawiliśmy żadnych warunków - stwierdził senator.

- Ten rząd literalnie przetrwał dzięki głosom opozycji - dodał.



Gdybyśmy postawili twarde warunki PiS-owi, to PiS miałby problem Michał Kamiński, senator Koalicji Polskiej

- Nie można w tym czasie, gdy setki tysięcy Polaków nie bały się policyjnych pałek, spisywania pod sądami, myśmy zachęcali ludzi, aby stali przed sądami i protestowali przeciw ustawie, którą w istocie poparliśmy. To gigantyczna niekonsekwencja - ocenił.



Kamiński przekonywa też, że "notowania PiS-u wzrosły z powodu głosowania opozycji" ws. ustawy mającej umożliwić wypłatę środków z funduszu odbudowy Polsce.

- Gdybyśmy postawili twarde warunki PiS-owi, to PiS miałby problem - stwierdził przekonując, że opozycja powinna uzależnić poparcie dla ustawy od przyjęcia poprawek opozycji do przedstawionego projektu.