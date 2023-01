Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 341 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że ukraińska armia, broniąc się w obwodzie donieckim, broni całej Ukrainy.

- My dziś ściągamy do Polski czołgi K2, armatohaubice K9, HIMARS-y zostały zamówione i przyjadą niedługo do Polski. Są już na ziemi polskiej patrioty. Produkujemy tez nasz sprzęt, jak Kraby, jak Pioruny. Uzdrowiliśmy finanse publiczne i uzbroiliśmy polskiego żołnierza - powiedział premier w czasie wizyty w 18. Dywizji.



Reklama

- Nie ma silnego państwa bez silnej armii, ale nigdy nie będzie też silnej armii bez silnego państwa, bez silnych finansów publicznych - dodał.

- Będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdej piędzi polskiej ziemi - zapowiedział Morawiecki.

Reklama

Morawiecki na konferencji zarzucił Platformie Obywatelskiej, że jej rząd zmniejszał polską armię. - Do czego prowadziło zwijanie, likwidowanie, redukowanie obecności armii polskiej po tej stronie Wisły, na wschodzie Polski, w Polsce centralnej? Ta doktryna prowadziła do wpuszczenia armii polskiej w głąb terytorium polskiego, zamiast do obrony rubieży, obrony każdego skrawka polskiej ziemi - stwierdził premier.

- Będziemy bronić każdego centymetra kwadratowego polskiej ziemi. Przesmyk suwalski - jest bezpieczny. Brama brzeska, Siedlce - całe terytorium Rzeczpospolitej jest bezpieczne - mówił następnie szef rządu.

- Każda piędź polskiej ziemi jest uświęcona polską krwią. Ale patrzymy też w przyszłość na kolejne pokolenia. One muszą mieć bezpieczną Polskę. Do tego potrzebna jest silna armia - stwierdził Morawiecki.



- W tym roku dokonamy bezprecedensowego wysiłku. 4 proc. PKB na polskie wojsko. To być może będzie największy procent pieniędzy przeznaczonych na armię wśród wszystkich państw NATO. Polska będzie coraz bardziej bezpieczna - oświadczył na koniec premier.

Morawiecki dodał, że tak duży poziom wydatków będzie sygnałem dla naszych sojuszników, że zamierzamy bronić każdego skrawka polskiego terytorium.