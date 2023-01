W nocy z soboty na niedzielę ratownicy morscy w rejonie Górek Zachodnich udzielili pomocy grupie mających pochodzić z Hiszpanii nurków, którzy twierdzili, że szukali bursztynu. Do zdarzenia doszło w pobliżu Naftoportu, w którym przeładowywana jest ropa naftowa w Porcie Gdańsk.

W czwartek na konferencji prasowej w Toruniu premier Mateusz Morawiecki został zapytany o komentarz do sprawy oraz o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w kraju.

- Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy. Służby opracowują ten raport - powiedział szef rządu.

- Oczywiście, może to być tak, że są to osoby niebezpieczne, a może się okazać, że nie są to osoby niebezpieczne, że jest to prawda, to, co zadeklarowały - mówił, odnosząc się do nurków. - Ale oczywiście taki raport przedstawi wiedzę po stronie naszych służb specjalnych - dodał.

- Co do ochrony infrastruktury strategicznej - jest to temat dla nas bardzo ważny - zadeklarował premier.

- Wzmocniliśmy ochronę naszej infrastruktury krytycznej, infrastruktury strategicznej, na przykład gazoportu w Świnoujściu, gazociągu Baltic Pipe - kontynuował.

- Jest rzeczą oczywistą, że w dobie wojny na Ukrainie, kiedy ryzyka sabotażu ze strony Rosji wzrosły niepomiernie, trzeba było wzmocnić nadzór nad infrastrukturą krytyczną. Dokonujemy też przeglądu tego nadzoru i mam nadzieję, że będzie on skuteczny - powiedział premier Morawiecki.