„Zbrodnia Katyńska uświadamia nam szczególnie, jak ważne jest prawo do prawdy o osobach, które zaginęły np. wskutek zbrodniczej działalności państw niedemokratycznych” – twierdzi rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Jego zdaniem Polska powinna jak najszybciej konwencję ONZ w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem. Nasz kraj podpisał dokument dziesięć lat temu, ale nadal nie przeprowadził procesu ratyfikacji, czyli jego zatwierdzenia.

W tej sprawie RPO wystąpił do MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości, jednak nie tylko on jest zwolennikiem ratyfikacji. Takie wezwania padły też w listopadzie w Genewie podczas poświęconego Polsce powszechnego przeglądu okresowego Rady Praw Człowieka ONZ. Apele o ratyfikację wysunęły m.in. Francja, Słowacja, Ukraina czy Argentyna.

Czym w zasadzie jest wymuszone zaginięcie? Zgodnie z definicją z konwencji oznacza to „zatrzymanie, aresztowanie, uprowadzenie lub jakąkolwiek inną formę pozbawienia osoby wolności, dokonane przez przedstawicieli państwa albo przez osoby działające z upoważnieniem, pomocą lub milczącą zgodą państwa, po którym następuje odmowa przyznania faktu pozbawienia wolności lub ukrywanie losów bądź miejsca pobytu osoby, co powoduje, że znajduje się ona poza ochroną prawa”.

Z raportów ONZ i Amnesty International wynika, że walka z takim zjawiskiem to globalne wyzwanie. „Wymuszone zaginięcia stanowią poważny problem w wielu krajach, we wszystkich regionach świata; od Meksyku po Syrię, od Bangladeszu po Laos i od Bośni i Hercegowiny po Hiszpanię” – pisze ta druga organizacja.

Jako najbardziej znany przypadek wymuszonych zaginięć wymienia Argentynę, gdzie podczas rządów wojskowej junty w latach 1976-1983 siły bezpieczeństwa uprowadziły około 30 tys. osób. Amnesty International jako współczesne przykłady podaje Syrię, gdzie od 2011 roku zaginęło 82 tys. osób, i Sri Lankę, gdzie od końca lat 80. liczba ofiar wymuszonych zaginięć wynosi od 60 do 100 tys.

Z międzynarodowych raportów nie wynika, by ten problem dotyczył Polski. Dlaczego powinniśmy więc ratyfikować konwencję? Zdaniem RPO z kilku powodów. „Wobec braku ratyfikacji Komitet do Spraw Wymuszonych Zaginięć ONZ nie może otrzymywać ani rozpatrywać skarg indywidualnych z Polski lub skarg na Polskę (od osób twierdzących, że są ofiarami naruszeń). Zarazem Polska nie przedstawia Komitetowi żadnych sprawozdań czy raportów” – wylicza Marcin Wiącek.

Dochodzi do tego jeszcze jedno zagadnienie. Z raportu grupy roboczej w ONZ, zajmującej się wymuszonymi lub niedobrowolnymi zaginięciami, wynika, że pod tę kategorię prawną mogą też podpadać tzw. push-backi, czyli zawracanie osób nielegalnie przekraczających granicę. Tę metodę na granicy z Białorusią stosuje polska Straż Graniczna.

Dlaczego w zasadzie Polska nie ratyfikuje konwencji? W odpowiedzi na pismo Wiącka Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że do chwili obecnej konwencję ratyfikowały tylko niektóre państwa członkowskie UE. „Prawo polskie jest zasadniczo zgodne z konwencją. Surowo penalizuje akty wymuszanych zaginięć oraz podżeganie lub pomocnictwo do nich” – pisze wiceszef resortu sprawiedliwości, Sebastian Kaleta. W odpowiedzi na jego pismo rzecznik praw obywatelskich napisał do do ministra Zbigniewa Ziobry, że nie może się zgodzić z tezą, iż ratyfikacja nie jest konieczna.

Wanda Nowicka, posłanka Lewicy i działaczka organizacji pozarządowych, za powód braku ratyfikacji uważa konserwatyzm obecnej ekipy rządowej. – Stara się zachować kontrolę nad różnymi sferami i niechętnie pozbywa się jej na rzecz organizacji międzynarodowych – mówi.

Zauważa, że konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem nie jest jedynym aktem międzynarodowym podpisanym, lecz od lat nieratyfikowanym przez Polskę. Należy do nich też m.in. fakultatywny protokół do konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień.