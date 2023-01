Sondaż: Finowie chcą, żeby rządziła nimi lewica z prawicą

Rząd stworzony przy współpracy konserwatywnej Partii Koalicji Narodowej oraz Socjaldemokratycznej Partii Finlandii obecnej szefowej rządu, Sanny Marin, jest najbardziej pożądanym przez Finów rządem - wynika z sondażu opublikowanego przez "Maaseudun Tulevaisuus", fińską gazetę należącą do Związku Producentów Żywności i Właścicieli Lasów (Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners).