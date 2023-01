Jak poinformował w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, łącznie w szpitalach w całym kraju przygotowano ponad 15 tys. łóżek pediatrycznych. - Do szpitali przyjęto 9,5 tys. dzieci - powiedział polityk i dodał, że pacjenci poniżej 14. roku życia stanowią połowę wszystkich leczonych z powodu grypy i innych sezonowych infekcji wirusowych.

Kraska wyjaśniał, że wysoki poziom zachorowań wynika z pandemii, z powodu której przez długi czas przebywaliśmy w domach. - Nasze organizmy nie uzyskały odporności. Na pewno nie jest tez dobra ta huśtawka pogodowa i temperaturowa, jaka teraz przechodzimy - dodał wiceminister.

Polityk mówił także o tym, czy sytuacja związana z grypą się uspokoiła. - Czekamy na aktualne dane. Myślę, że statystyka świąteczna może być trochę zafałszowana i nie odzwierciedlać faktycznego stanu. Wydaje się, że może być mniej, ale zaczekajmy na aktualne dane - powiedział. - Jeżeli popatrzymy na zajętość łóżek w szpitalach, to wydaje się, że sytuacja się stabilizuje, choć niestety na wysokim poziomie - dodał. - Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. To jest prawie 90 proc. zajętych łóżek pediatrycznych - podkreślił.

Wiceminister zapytany został również o ograniczenia, jakie mogą się pojawić w związku z tą sytuacją, w tym o to, czy w ferie będą jakieś ograniczenia. - Na tę chwilę ani w Polsce ani w Europie, nie planuje się wprowadzenia żadnych obostrzeń - powiedział. Jak dodał polityk, nie będzie obowiązku noszenia maseczek podczas ferii, zamykania wyciągów czy hoteli oraz powrotu do nauki zdalnej w szkołach. - Pandemia nauczyła mnie pokory, ale na tę chwilę wszystko wskazuje, że tych ograniczeń nie będzie - podkreślił.

Polityk mówił także o tym, czy wrócimy do masowego testowania. - W tej chwili chcemy wprowadzić testowanie tzw. testem potrójnym – na grypę, COVID-19 i RSV. Chcielibyśmy, aby szczególnie lekarze rodzinni mogli sobie testy te kupić. NFZ będzie to w pełni refundował. To zecydowanie może ułatwić diagnozę i dalsze postępowanie z pacjentem. Taki test będzie wskazywał, jaka choroba wirusowa nas dotknęła. Chcemy wprowadzić to jak najszybciej - zapewnił polityk.

Jak powiedział Kraska, „na najbliższym posiedzeniu Sejmu zgłoszona zostanie poprawka do ustawy refundacyjnej o tym, żeby farmaceuci mogli szczepić na grypę”. - Już teraz możemy to zrobić, jeśli mamy wystawione skierowanie, ale chcemy ten etap pominąć. Zrobić tak, żeby farmaceuta mógł także wystawić receptę na szczepienie i od razu to szczepienie robił - powiedział wiceminister zdrowia.