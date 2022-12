Najbliższe wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w 2025 roku, po zakończeniu kadencji obecnego prezydenta, Andrzeja Dudy. Duda - kandydat popierany przez PiS w wyborach z 2015 i 2020 roku - nie będzie mógł już w nich startować zgodnie z zapisem konstytucji zabraniającym prezydentowi zajmowanie stanowiska przez więcej niż dwie kadencje.

Prezydent Polski wybierany jest w wyborach powszechnych. W ostatnich wyborach Andrzej Duda w II turze pokonał popieranego przez Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego. Obecny prezydent zdobył w tych wyborach 10 440 648 głosów.

Uczestnikom sondażu SW Research wskazaliśmy nazwiska siedmiu polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy mogliby ubiegać się o prezydenturę z poparciem PiS: Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Beatę Szydło, Elżbietę Witek i Zbigniewa Ziobrę. Ankietowany mógł wskazać tylko jednego kandydata. Ci respondenci, którzy uznali, że żaden z tych polityków nie powinien ubiegać się o prezydenturę, mieli możliwość wyboru odpowiedzi "Ktoś inny".

I to właśnie odpowiedź "Ktoś inny" uzyskała najwięcej - 22,2 proc. wskazań.

Spośród wymienionych kandydatów najwięcej wskazań - 9 proc. - uzyskał Mateusz Morawiecki.

4,3 proc. respondentów wskazało Beatę Szydło jako najbardziej pożądanego kandydata PiS na prezydenta.

3,6 proc. ankietowanych uważa, że o prezydenturę powinien ubiegać się Mariusz Błaszczak.

3,4 proc. w roli kandydata na prezydenta widzi Elżbietę Witek.

Według 3,3 proc. o prezydenturę powinien ubiegać się Jarosław Kaczyński.

2,9 proc. ankietowanych jako pożądanego kandydata PiS na prezydenta wskazało Zbigniewa Ziobrę.

1,8 proc. respondentów uważa, że o prezydenturę powinien ubiegać się Przemysław Czarnek.

49,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Odsetek respondentów uważających obecnego premiera za najlepszego kandydata Zjednoczonej Prawicy w zbliżających się wyborach prezydenckich wzrasta wraz z wiekiem badanych (5% - wśród badanych do 24 lat, 11% pośród osób po 50 roku życia). Mateusza Morawieckiego wskazała częściej niż co dziesiąta osoba (12%) z wykształceniem średnim i taki sam odsetek badanych, których dochód wynosi od 4000 zł netto do 5000 zł netto. Częściej niż pozostali respondenci premiera Morawieckiego za najlepszego kandydata obozu rządzącego w wyborach prezydenckich uważają badani z największych miast (15%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 grudnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.