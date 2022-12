Jarosław Kaczyński odchodząc w czerwcu ze stanowiska wicepremiera i informując o tym, że tekę wicepremiera obejmie szef MON, Mariusz Błaszczak, stwierdził m.in. że „minister Błaszczak z całą pewnością zastąpi go znakomicie”. - I sądzę też - chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać - że zastąpi mnie pod każdym względem, także - myślę - jeżeli chodzi o wszystkie funkcje – dodał, co wywołało spekulacje na temat tego, czy Kaczyński widzi w Błaszczaku kandydata do zastąpienia go na stanowisku prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS nieprzerwanie od 2003 roku. 3 lipca 2021 roku został wybrany na kolejną kadencję na tym stanowisku. Kilkukrotnie sugerował jednak, że będzie to jego ostatnia kadencja na czele partii. 18 czerwca Kaczyński skończył 73 lata.

Zdaniem ponad połowy ankietowanych w sondażu, przeprowadzonym we wrześniu przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien udać się na polityczną emeryturę. Jednak jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie sympatyków PiS, wyniki są zupełnie inne - tylko 4 proc. zwolenników partii rządzącej chce jak najszybszej emerytury prezesa. Wśród sympatyków opozycji odsetek ten wyniósł 80 proc., a wśród wyborców niezdecydowanych - 72 proc.

Zdaniem Marka Suskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, Kaczyński „absolutnie” nie powinien odchodzić na polityczną emeryturę. W rozmowie z „Super Expressem” członek komitetu politycznego PiS ocenił, że obecny prezes partii na tym stanowisku„do setki pociągnie”.



- Nie ma takiego - dodał Suski, pytany o to, czy w Prawie i Sprawiedliwości widać potencjalnego następcę Jarosława Kaczyńskiego.

Gdy w czerwcu „Rzeczpospolita” zapytała w sondażu, przeprowadzonym przez SW Research, kto byłby najlepszym kandydatem do zastąpienia Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS, najwięcej – 14,2 proc. respondentów – wskazało Mateusza Morawieckiego. Zdaniem 9,7 proc. ankietowanych przyszłym prezesem PiS mógłby zostać Andrzej Duda. 7,6 proc. respondentów widziałoby w tej roli Mariusza Błaszczaka. Zdaniem 3,5 proc. ankietowanych następcą Kaczyńskiego mogłaby być Beata Szydło. 2,8 proc. respondentów widziałoby w tej roli Zbigniewa Ziobrę.

Ponad 20 proc. pytanych oceniło, że prezesem PiS powinien być w przyszłości inny polityk, niewymieniony w odpowiedziach, a ponad 41 proc. nie miało zdania.