Tusk: PiS skapitulował, bo boi się, że w marcu skończą się pieniądze

- Nie trzeba aż tak na kolanach do Brukseli jeździć, jak to premier Mateusz Morawiecki teraz demonstruje - mówił Donald Tusk, przewodniczący PO, odnosząc się do apeli jakie premier miał formułować na spotkaniu z szefami opozycyjnych klubów i kół parlamentarnych w Sejmie.