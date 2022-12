"Platforma Obywatelska zaprasza publicznie do rozmów o wspólnej liście opozycji i zaznacza, że czekać dłużej nie zamierza. Zgłaszamy się do tych rozmów jako ci, którzy w najbliższych wyborach zamierzali i nadal zamierzają startować. Wspólna lista jest również naszym celem" - czytamy w oświadczeniu skierowanym przez Obywateli RP do Donalda Tuska.

Obywatele RP to nieformalny ruch, którego uczestnikiem zostaje się poprzez podpisanie „Deklaracji obywatelskiej”. W dokumencie tym jest mowa m,in. o tym, że „każdy ma prawo odmówić posłuszeństwa tyranii, państwu naruszającemu jego godność, gwałcącemu istotne dlań prawa i wartości, państwu bezprawia wreszcie". Liderem ruchu jest Paweł Kasprzak.



"Wiemy, że jesteśmy niezupełnie oczekiwanym partnerem. Przy całej oczywistej nierównorzędności między nami, jesteśmy jedynymi spoza Koalicji Obywatelskiej, którzy są gotowi iść razem" - piszą Obywatele RP do Tuska.

Każdy, kto wystartuje osobno, w tym każda z partii, stanie się w tych wyborach przeciwnikiem Fragment oświadczenia Obywateli RP

Jak czytamy w dalszej części oświadczenia Obywatele RP "na wybory patrzyli zawsze ze specyficznej perspektywy ruchu obywatelskiego". "Nie wolno nam było kibicować żadnemu z uczestników wyborczej gry, skoro naszym zadaniem jest dbałość o jej uczciwe reguły oraz o to, żeby ona służyła obywatelom. Tym bardziej nie wolno nam było kandydować. Decyzję w tej ostatniej sprawie podjęliśmy między innymi dlatego, że właśnie tu – po wielu próbach – dostrzegliśmy szansę skutecznego nacisku na taką integrację politycznej opozycji, która jest strategicznie konieczna i która niesie ze sobą istotną treść niesprzeczną z wartościami demokratów" - czytamy w piśmie.

Obywatele RP wskazują dwa warunki ewentualnego porozumienia ws. wspólnej listy z KO. "Oferta musi być uczciwa dla wszystkich partnerów porozumienia. Oferta Koalicji Obywatelskiej składana jest dziś z pozycji najsilniejszego i dominującego. Dla mniejszych partii porozumienie na takich warunkach oznacza polityczne samobójstwo" - czytamy. Drugi warunek mówi o tym, że "wspólna lista musi być projektem tak mocnym, by każdy, kto zdecyduje się wyłamać, ponosił oczywiste i wielkie ryzyko znalezienia się pod wyborczym progiem".

Czytaj więcej Polityka Lider Obywateli RP wzywa opozycję do prawyborów prezydenckich "Tak da się zatrzymać ofensywę populizmu, zbudować trwałą demokrację, rozwiązać najbardziej palące polskie problemy i zakończyć polską wojnę. Tu i teraz. To jest stawką w tej grze" - pisze Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP wskazując na wagę zbliżających się wyborów prezydenckich.

"Oba te warunki trzeba spełnić łącznie. Tej drogi skracać nie wolno – a tego właśnie jesteśmy świadkami dzisiaj, patrząc, jak oskarżani o zdradę racji stanu są ci z polityków, których odmowę dyktuje poczucie wartości ich własnej politycznej oferty i zamiar jej utrzymania przy życiu. Nie wolno tego robić, bo to się nie może udać w pełni – by użyć kryterium skuteczności bliskiego zawodowym politykom. Koalicja Obywatelska, która dziś może być pewna utrzymania swej pozycji lidera, nie może jednak pozostać samotnym graczem – bo po prostu przegra i istnieje cały zestaw solidnych danych, które tę obawę potwierdzają. Nie wolno tego robić również dlatego, że to narusza podstawowe zasady, niszczy pluralizm i odbiera demokratycznym wyborcom prawo wyboru – by z kolei posłużyć się perspektywą charakterystyczną dla ruchu obywatelskiego" - piszą Obywatele RP.

Ruch apeluje następnie o "ujawnienie już dziś kandydatur senackich KO w każdym ze stu okręgów wyborczych". "Prosimy również o wskazanie co najmniej „jedynek” (w obu płciowych kategoriach w związku z parytetami), a w miarę możliwości także pozostałych osób rekomendowanych na listy wyborcze KO" - czytamy w piśmie.

"Zorganizujemy poddane żelaznym merytorycznym regułom wysłuchania publiczne i debaty. Publiczna debata jest minimalnym wymogiem demokratycznej przyzwoitości. To w jej wyniku należy wskazać właściwe osoby jako wspólne kandydatki i kandydatów listy, która spełni wystarczające warunki, by dało się ją bez wahań poprzeć, jako obywatelską reprezentację polskiego, pluralistycznego parlamentaryzmu do walki z autorytarnym, populistycznym zagrożeniem" - proponują Obywatele RP.

Ruch deklaruje, że "żaden z kandydatów nie uzyska jego poparcia, startując osobno poza wspólną listą". "Każdy, kto wystartuje osobno, w tym każda z partii, stanie się w tych wyborach przeciwnikiem" - zapowiadają autorzy pisma.

"Jeśli to KO pozostanie jedynym partyjnym uczestnikiem tak uzgodnionego procesu wyłaniania wspólnych list, bezpartyjni kandydaci i kandydatki oraz stojące za nimi środowiska obywatelskie zaakceptują dołączenie do list wyborczych tej koalicji. Nikt z nas nie będzie twierdził, że do partyjnej listy wyborczej przystąpić nie może. Jeśli do porozumienia dołączą inne podmioty, tożsamość listy będzie przedmiotem uzgodnień również z nimi" - czytamy.

Obywatele RP apelują też do KO o "zaproszenie do udziału na tych samych zasadach wszystkich partii i środowisk demokratycznych zamierzających wystawiać kandydatury w wyborach".