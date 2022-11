- Pan prezes został wprowadzony w błąd. Nie pierwszy raz. Kto go wprowadził w błąd? Otoczenie premiera Morawieckiego, tak zwana frakcja bankowa w PiS. Jeśli widzę różne rzeczy, które opowiadają przedstawiciele rządu na temat procedury, to aż uszy i oczy bolą – mówił w Radiu Zet Patryk Jaki.

- To, co pisze Ministerstwo Finansów to skrajna niekompetencja. Przekazują informacje, że weto w sprawach podatkowych oznaczałoby weto dla pieniędzy dla Ukrainy. Oni nie rozumieją tego procesu. Muszą iść na jakieś szkolenie. Polska ma prawo weta i powinna używać tego jako lewara, by otrzymać środki na KPO. Jeśli ktoś twierdzi, że te same nie powinien pełnić swojej funkcji albo powinien się doszkolić – mówił też europoseł.



- Ja może odpowiem: pan premier mnie nie wprowadza w błąd i to jest wszystko - odparł Kaczyński pytany o te słowa.

- A jeśli chodzi o wystąpienia pana Jakiego to ja nie ukrywam, że specjalnymi studiami nad nimi się nie zajmuje - dodał.

Solidarna Polska nie ma też żadnego wpływu na nasze rozmowy z UE, Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, w rozmowie z "wSieci"

Wcześniej, w wywiadzie opublikowanym w tygodniku "wSieci" szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki stwierdził, iż "Solidarna Polska nie ma też żadnego wpływu na nasze rozmowy z UE, poza tym, że nieustannie dostarcza pretekstów do działań, które są prowadzone przeciw nam w Komisji Europejskiej". - Działają wyłącznie na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego - dodał.

Patryk Jaki, we wspomnianej wcześniej rozmowie z Radiem Zet ostrzegał natomiast, że Solidarna Polska wyjdzie z rządu jeśli ten przystanie na "kapitulanckie warunki" w negocjacjach z Brukselą.