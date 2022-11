USA: Partia Republikańska zdobyła większość w Izbie Reprezentantów

Po tygodniu od wyborów do Kongresu Partia Republikańska, według projekcji wyniku wyborów przedstawionej przez instytut Edison Research, zapewniła sobie co najmniej 218 mandatów w Izbie Reprezentantów, co oznacza, że będzie mieć większość w izbie niższej Kongresu.