Solidarna Polska zwołuje spotkanie władz. Partia planuje reakcję na działania premiera

Może dojść do zaostrzenia sporu między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. We wtorek wieczorem ma dojść do spotkania władz partii Zbigniewa Ziobry w sprawie działań premiera Mateusza Morawieckiego - informuje Onet.pl.