Złożony pozew związany jest z artykułem, który ukazał się w "Newsweeku" i dotyczy afery taśmowej - informuje portal TVP Info.

Falenta uważa, że po publikacji tygodnika lider Platformy Obywatelskiej „przypomniał on sobie o wydarzeniach sprzed lat i wrócił do tematu kontrowersyjnych i najprawdopodobniej bezprawnych działań podejmowanych w stosunku do spółki Marka Falenty, czego konsekwencją stało się naruszenie dóbr osobistych Marka Falenty”.

Czytaj więcej Polityka Marek Falenta: O synu Tuska opowiem przed komisją Nigdy nie spotkałem nikogo z rosyjskich służb i nigdy nikomu nie sprzedałem żadnych nagrań – twierdzi Marek Falenta.

„(…) Donald Tusk sformułował nieprawdziwe i niepoparte żadnymi dowodami twierdzeniaw stosunku do powoda, czym pomówił go o współpracę ze służbami rosyjskimi, sprzedaż obcemu wywiadowi nagrań polskich polityków oraz o zdradę narodową, szpiegostwo, a nawet próbę dokonania zamachu stanu. Co podkreśla naganność działania, uczynił to manipulując treścią artykułu” - przekonują obrońcy biznesmena.

Falenta zarzuca Donaldowi Tuskowi przekroczenie uprawnień. "Istnieje podejrzenie popełnienia przez Donalda Tuska przestępstwa przekroczenia uprawnień w związku z kontrolą wszczętą i prowadzoną w spółce Składy Węgla.” „(…) Okoliczności sprawy wskazują, że decyzja o ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą miała charakter polityczny i wynikała z chęci zapewnienia ochrony interesów istotnych dla Donalda Tuska grup wyborców” - stwierdzono w pozwie.

Czytaj więcej Plus Minus Afera taśmowa. W poszukiwaniu nowych oskarżeń Jeśli ktoś wierzy, że afera taśmowa, wznowiona zeznaniami Marcina W. na temat powiązań Marka Falenty z rosyjskimi służbami, cokolwiek zmieni w naszej polityce, to niech sobie przypomni, ile zmieniła afera wokół Pegasusa. W naszej polityce banalizacji uległo wszystko, każdego rodzaju oskarżenia czy zarzuty.

Falenta oskarża również byłego premiera o zniesławienie. „Donald Tusk powinien zostać skazany za przestępstwo pomówienia, a wymierzona mu grzywna musi być dotkliwa. Tutaj należy wskazać, co jest wiedzą właściwie powszechną, że Donald Tusk to człowiek o wysokiej pozycji ekonomicznej, co wynika chociażby z faktu pobierania przez niego uposażenia europejskiego z tytułu sprawowanej w przeszłości prezydencji (przewodniczenie Radzie Europejskiej). W ocenie Pokrzywdzonego zasadne będzie wymierzenie Oskarżonemu kary grzywny w 100 stawkach dziennych po 200 zł każda” - przekazali przedstawiciele Falenty.