- Jak państwo idziecie do spożywczego marketu, to w tym spożywczym markecie to nie jest tak, że rolnicy podnieśli tak bardzo ceny za te same produkty, które dostarczają do skupu. Nie, to właśnie podmioty pośredniczące i sieci marketów się na tej sytuacji obłowiły - tłumaczył Adrian Zandberg z partii Razem, apelując, by „zadbać o to, żeby rozbuchane marże nie napędzały inflacji”.