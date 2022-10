Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, od miesięcy przekonywał, że opozycja, by skutecznie rywalizować z PiS-em, powinna pójść do wyborów w dwóch blokach. - Najbliżej, pod względem programowym, ale też patrzenia na politykę, jest nam dziś do Polski 2050 - przyznawał w czerwcu w rozmowie z TVN24. A czy na wspólnych z PSL listach może pojawić się Porozumienie Jarosława Gowina? - Nie wolno zmarnować żadnego głosu, każdy głos jest cenny - mówił wówczas.

Reklama

Koalicja Obywatelska, a przede wszystkim jej lider Donald Tusk, od dawna optuje za wspólnym startem wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Inne partie nie podzielają jednak entuzjazmu dla tej koncepcji i wolą decyzję odłożyć do czasu ostatniej przedwyborczej prostej.

Według informacji Onetu rozmowy ws. zawiązania koalicji PSL z Polską 2050 „szły w dobrym kierunku”, ale „w ostatnich tygodniach wszystko zaczęło się psuć”. - Jednym z uczestników rozmów z PSL jest Joanna Mucha. Te spotkania są trudne, ponieważ stawia zaporowe warunki. W efekcie, kiedy wydawało się, że jesteśmy blisko porozumienia, wspólne stanowisko zaczęło się oddalać. Obecnie daję kilka procent szans na dogadanie się z ludowcami - powiedział portalowi anonimowo jeden z polityków Polski 2050.

Zdaniem Onetu Mucha ma być w stałym kontakcie z Donaldem Tuskiem. - Nie jest tajemnicą, że Aśka regularnie spotyka się z Tuskiem. Część osób zaczyna podejrzewać, że jest to celowa gra Tuska na zablokowanie tej koalicji - stwierdził informator portalu.



Reklama

Kierownictwo PSL ma być z kolei „zmęczone rozmowami z Szymonem Hołownią”. Według źródła wśród ludowców lider Polski 2050 „rano potrafi być za koalicją, a po południu ma już poważne wątpliwości”.

Szymon Hołownia artykuł Onetu skomentował jednym słowem. „Brednie” - napisał na Twitterze. Obszerniej tekst skomentowała Joanna Mucha, która już w rozmowie z Onetem zaprzeczała spotkaniom z szefem PO. - Ani razu nie spotkałam się z Donaldem Tuskiem, odkąd wrócił. To absolutna bzdura, odczytuję w tych pomówieniach próbę zdyskredytowania mnie przez politycznych nieprzyjaciół. Uważam, że takie metody nie mogą być tolerowane - mówiła.

Na Twitterze Mucha oceniła, że w artykule Onetu znajdują się „wyssane z palca bzdury”. „Nie widziałam się z Donaldem Tuskiem ani razu po jego powrocie do Polski. Ani z nim ani z nikim z jego otoczenia nie współpracuję. Nie torpeduję też wspólnych list z PSL-em” - napisała posłanka..