Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił na antenie Radia Plus między innymi o rosnących cenach energii oraz o tym, czy wpłynie to na problemy z ogrzaniem placówek medycznych. - Będzie i musi być ciepło. Szpitale czy przychodnie to miejsca, które są pod szczególną ochroną. Pacjenci muszą się czuć komfortowo, nie tylko jeżeli chodzi o opiekę medyczną, ale i o ciepło - powiedział. - Muszę uspokoić wszystkich pacjentów: przed nami jest okres jesienno-zimowy, kiedy tych infekcji jest więcej, kiedy będziemy trafiać do szpitali – bądźmy spokojni, te szpitale będą ogrzane - zapewnił i poinformował, że wdrażany jest obecnie program związany z fotowoltaiką, zgodnie z którym szpitale miałyby korzystać z alternatywnych źródeł energii. - Ale myślę, że tutaj musimy i to robimy, aby jednak szpitale zapewniły swoim pacjentom ten komfort, żeby pacjent nie obawiał się, że jak trafi do szpitala, to będzie w szpitalu chłodno, nie ma takiej opcji - zaznaczył.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Wiceminister Kraska: Nikt nie mówił, że zaszczepieni 3. dawką nie będą się zakażać Myślę, że w ciągu następnych dni i tygodni liczby nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 będą w Polsce bardzo duże - powiedział Waldemar Kraska. W rozmowie z Polsat News wiceminister zdrowia nie wykluczył dalszego skrócenia okresu kwarantanny oraz przekazał, kiedy w Polsce będzie można przejść nad koronawirusem "do porządku dziennego" jak nad wirusem grypy.

Wiceminister zdrowia mówił także o pandemii. Jak zaznaczył, szczepionki nie będą już przychodziły do Polski w takich ilościach. - Ubolewam, że zapomnieliśmy o covidzie - przyznał. - Wiele szczepionek przekazaliśmy krajom potrzebującym - powiedział. Polityk twierdzi, że na przełomie 2022 i 2023 roku możliwy jest kolejny wzrost zachorowań, dlatego jego zdaniem, warto się szczepić.

Kraska odniósł się też do nowego programu zmian w ochronie zdrowia, które przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński zapowiedział "walkę z korporacyjnością", która "niszczy system”. - My już poszerzamy możliwość kształcenia się nie tylko na tych uczelniach, które są od lat renomowane w naszym kraju, także w tej chwili wprowadziliśmy możliwość kształcenia na mniejszych uczelniach - powiedział Kraska. - Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby lekarzy było coraz więcej, każdy z nas wie, że potrzeba w polskim systemie ochrony zdrowia nie tylko lekarzy, także pielęgniarek, ratowników - dodał. - Będziemy o tym rozmawiać - zaznaczył, zapytany o charakter reform.