GUS podał 14 października oficjalne dane dotyczące inflacji za wrzesień - w tym miesiącu, rok do roku, ceny wzrosły o 17,2 proc.

Inflacja na poziomie 17,2 proc. ostatni raz notowana była 25 lat temu.

W stosunku do sierpnia CPI (Wskaźnik Cen Towarów) wzrósł o 1,6 proc. - i jest to największa miesięczna zwyżka tego wskaźnika od maja, a także największy wrześniowy wzrost CPI od 1996 r.

Spośród głównych kategorii towarów i usług, najszybciej drożały we wrześniu nośniki energii (gaz, prąd, opał). Ich ceny wzrosły o 44,3 proc. rok do roku. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły we wrześniu o 19,3 proc. rok do roku.

Jeśli chodzi o żywność najbardziej w stosunku do poprzedniego roku podrożał cukier (o 106,8 proc.), tłuszcze roślinne (48,7 proc.), mąka (47,7 proc) oraz drób (40,4 proc.). Wyraźnie wolniej niż żywność ogółem drożeją natomiast warzywa (8,8 proc.) i owoce (11,6 proc.).

Inflacja w Polsce utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP od czerwca 2019 r., gdy przekroczyła wartość 2,5 proc.

Ekonomiści ostrzegają, że nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu inflacji, który może przypaść na przełom 2022 i 2023 r. Poziom inflacji może wówczas przekroczyć 20 proc.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - inflacja w Polsce może w najbliższych miesiącach przekroczyć 20 proc.

"Tak" odpowiedziało na to pytanie 77,5 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 9,2 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 13,3 proc. respondentów.

- O wzroście tempa przyrostu poziomu cen w najbliższych miesiącach częściej mówią kobiety (80%) niż mężczyźni (74%). Obawa przed przyspieszającą inflacją maleje wraz z wiekiem respondentów (84% - badani do 24 roku życia, 76% - badani, którzy skończyli 50 lat). Przyspieszający wzrost poziomu cen budzi obawę wśród 4 na 5 osób z wyższym wykształceniem (81%) oraz u 85% badanych z dochodami przekraczającymi 5000 zł netto. Wzrostu inflacji powyżej 20 proc. spodziewa się ponad 4 na 5 osób z miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.