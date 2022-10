W wygłoszonej laudacji Małgorzata Fuszara, jedna liderek Kongresu, a dawniej pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania w rządzie PO-PSL, stwierdziła, że Tusk „początkowo nie rozumiał znaczenia równości płci”, ale później przeszedł ewolucję. - Tusk wspierał parytety dla kobiet i mężczyzn, wspierał ratyfikację konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. A ostatnio opowiedział się za legalizacją związków partnerskich i zapowiedział, że na listy kandydatów w wyborach nie wpuści nikogo, kto nie popierałby prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży - tłumaczyła nagrodę działaczka.



Reklama

- Będziemy trzymać laureata za słowo w tej sprawie i liczymy na wsparcie i realizację wszystkich postulatów XIV Kongresu Kobiet - zapowiedziała Fuszara.

Tusk w swoim przemówieniu powiedział, nawiązując do słów Fuszary, że traktuje nagrodę jako „oczekiwanie wobec tego, kto to wyróżnienie przyjął". - Chciałem wam powiedzieć, że bardzo to poważnie traktuję - dodał.

- Chciałbym zwrócić się z gorącym apelem do Polaków, do mężczyzn. To jest tak naprawdę coś bardzo smutnego i nas zawstydzającego, że w Polsce wciąż muszą odbywać się Kongresy Kobiet domagające się czasami absolutnie fundamentalnych praw - zauważył lider Platformy Obywatelskiej. - Zawstydza nas, kiedy dzisiaj mówimy o bohaterskich Ukrainkach, o dziewczynach, które giną na ulicach Iranu, kiedy mówimy o okrucieństwie takich polityków i takich systemów politycznych, którzy z dyskryminacji, pogardy wobec odmienności i przedmiotowego traktowania kobiet uczyniły istotę swojej władzy - zauważył.

Reklama

W tym kontekście Tusk zwracał uwagę na „wielki spór cywilizacyjny (...) że to, co złe i groźne, zgniłe to z Zachodu”. - To właśnie te prawa, to właśnie ta równość - przecież to jest jeden z powodów, dla których politycy tacy jak ajatollahowie, talibowie, Putin ze wsparciem patriarchy w Moskwie, czy u nas, także w Polsce politycy, taki kieszonkowy ajatollah z Nowogrodzkiej, to oni przecież dokładnie o tym samym mówią - powiedział były premier. - Skala cierpień jest inna, skala zagrożeń dzisiaj w Polsce jest bez porównania mniejsza, mówię o tych fizycznych zagrożeniach - zastrzegł.

Czytaj więcej Polityka Protest samorządowców z węglem w tle „Tylko ciemność” – pod takim hasłem w piątek w Warszawie mają demonstrować samorządowcy. Równocześnie rozkręca się spór o dystrybucję węgla przez samorządy.

Zdaniem Tuska „Faceci są też za to przede wszystkim odpowiedzialni, że te groźne twarze tych bardzo często bezwiednych, politycznych staruchów w Moskwie, w Teheranie czy w Europie, którzy zawsze gdzieś tam stoją z tyłu i kiedy kobiety podnoszą głowę, podnoszą kwestię swoich fundamentalnych praw, wysyłają na nie policję, prokuratorów, czynią ich życie naprawdę czasami nie do zniesienia i czasami kończy się to tragiczne".

Tusk zapowiedział też, że na liście wyborczej z udziałem Platformy Obywatelskiej będzie „pełny parytet i pełny suwak”. - Nikt już nigdy nie będzie w Polsce sam. Nie mówię tu tylko o kobietach. Mówię tu o grupach zagrożonych opresją władzy - powiedział przewodniczący PO.



Nagrodę na Kongresie Kobiet we Wrocławiu otrzymała też ks. Halina Radacz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. - W jej zawodzie kobieta jest nie tylko wyjątkiem, ale wręcz skandalem - powiedział o niej prof. Magdalena Środa.