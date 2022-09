Wyniki sondażu przeprowadzonego w 14 krajach świata przez think tank German Marshall Fund przedstawia w czwartek (29.09.2022) dziennik „Die Welt”. Największy spadek zaufania wobec Niemiec odnotowano w Polsce. Na pytanie, czy Republika Federalna Niemiec jest wiarygodnym partnerem dla Polski, tylko nieco ponad połowa respondentów (53 proc.) odpowiedziała twierdząco. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to spadek o 15 punktów procentowych.

Autorzy badania tłumaczą to postawą rządu federalnego wobec wojny w Ukrainie. „Polska jako kraj frontowy, mający granicę z Ukrainą, widzi, że jej integralność terytorialna jest zagrożona przez Rosję” – wyjaśnia na łamach „Die Welt” Gesine Weber, autorka sondażu. „A ludzie tam zastanawiają się, w jakim stopniu mogą w obecnej sytuacji polegać na Niemczech”. Jej zdaniem zaufanie zostało nadszarpnięte przede wszystkim poprzez długie obstawanie Niemiec przy budowie gazociągu Nord Stream 2, a także przyjęcie wyczekującego stanowiska w sprawie dostaw broni Ukrainie.

Gorzej tylko w Turcji

Niższy poziom zaufania panuje, wśród badanych krajów, tylko w Turcji (43 proc., przed rokiem 54 proc). Również w USA mniej osób niż w ubiegłym roku uważa Niemcy za wiarygodne. Obecnie jest to 59 procent, co oznacza spadek o dziewięć punktów procentowych.

Jednocześnie reputacja Niemiec pozostaje wśród partnerów na wysokim poziomie. 70 procent wszystkich respondentów uznaje je za wiarygodne, to drugie miejsce po Szwecji. „Ale utrata zaufania, zwłaszcza wśród niektórych najbliższych partnerów, jest znacząca” – pisze „Die Welt”.

Zdaniem autorów badania, niemiecki rząd, by poprawić swoje notowania wśród partnerów powinien zacząć lepiej się komunikować. Oficjalnie bowiem Niemcy wnoszą do pomocy Ukrainie wiele. Jeśli wziąć pod uwagę pomoc wojskową, humanitarną i finansową, Berlin zajmuje czwarte miejsce za USA, instytucjami UE i Wielką Brytanią (stan na początek sierpnia), jak wynika z danych Instytutu Badań nad Gospodarką Światową w Kilonii.

Wraz z Niemcami na zaufaniu straciła również Francja. W Polsce 56 proc. badanych postrzegało Paryż jako wiarygodnego partnera, o jedenaście punktów procentowych mniej niż w ubiegłym roku. „Wynika to także z kontaktów prezydenta Francji z głową państwa rosyjskiego. To, że Emmanuel Macron kontynuował dialog z Władimirem Putinem, było dla Polski decyzją nie do przyjęcia” – tłumaczy Gesine Weber w „Die Welt”.

Polska zyskuje

Wśród państw, które zyskały najwięcej zaufania są te, które wcześnie i wyraźnie zajęły stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie: przede wszystkim Polska i USA. W Niemczech 44 procent badanych uważa Polskę za wiarygodną (wzrost o 12 punktów procentowych), natomiast Stany Zjednoczone są wiarygodnym partnerem dla prawie dwóch trzecich Niemców (wzrost o 14 punktów procentowych).

Autorzy badania podkreślają, że rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie była pod wieloma względami sygnałem ostrzegawczym. Patrząc na potencjalne przyszłe kryzysy, obraz jest mniej jasny. W sondażu pytano również o Chiny. Wpływ na politykę światową Chin jest postrzegany zwłaszcza w Niemczech jako szkodliwy, jednak nie są traktowane jako zagrożenie.

Sondaż na zlecenie German Marshall Fund przeprowadziła firma badawcza Kantar Public. Respondenci pochodzili z 14 krajów, m.in. Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Rumunii i USA. Badanie przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca br.