W ostatnim czasie mówi się o możliwym przesileniu w rządzie PiS i zmianie na stanowisku szefa rządu. Lider Kukiz'15 był w Radiu Zet pytany, czy los Mateusza Morawieckiego zależy od niego. - Los Mateusza Morawieckiego, jeśli już to wiązać z moją osobą, zależy do sędziów pokoju, a nie bezpośrednio ode mnie - odparł Paweł Kukiz.

Zaznaczył, że PiS ma 231 głosów, a przy tak małej większości "jakiekolwiek ruchy przy zmianach rządu są bardzo ryzykowne, bo przewaga jednego tylko głosu nad resztą parlamentarzystów to zbyt mało, by na takie ryzyko się decydować".

Kukiz został zapytany, czy poprze odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego i powołanie w jego miejsce Elżbiety Witek, obecnej marszałek Sejmu.

- Dzisiaj kończy się ostatnie posiedzenie wrześniowe (Sejmu). Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z Prawem i Sprawiedliwością, czy to dotyczące nowego rządu, czy to dotyczące jakiejkolwiek innej ustawy - oświadczył lider Kukiz'15.

- Po prostu od października, tak jak wielokrotnie deklarowałem, przestaję głosować wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju - zadeklarował. Dopytywany, czy dotyczy to też ewentualnego głosowania w sprawie konstruktywnego wotum nieufności Paweł Kukiz odparł, że "z całą pewnością". - Absolutnie wszystkiego. Taka była umowa - powiedział dodając, że "do tej pory świetnie się PiS wywiązywał ze wszystkich zobowiązań".