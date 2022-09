Włodzimierz Czarzasty ogłosił we wtorek, że opozycja „jest już dogadana”. Do słów polityka odniósł się w rozmowie z Radiem Zet szef Polski 2050, Szymon Hołownia. - Dogadamy się, ale nie dogadaliśmy się. Biały dym nie uniósł się wczoraj nad pałacem. To w ogóle nie powinno odbywać się w klimacie, że za zamkniętymi drzwiami obradują kardynałowie, wypuszcza się dym i lud dowiaduje się, że się dogadaliśmy - powiedział. - Powinniśmy wyjść do nich (do ludzi red.) z propozycją i powiedzieć: to jest transparentna umowa, tak chcemy rządzić, dość tajnych aneksów, zróbmy zmianę - dodał i podkreślił, że „z początkiem listopada będzie trzeba wszystko układać”. - Na ok. 10 miesięcy przed wyborami musimy być gotowi - ocenił Hołownia i dodał, że opozycja powinna się dogadać „bezwzględnie” do świąt Bożego Narodzenia. - Wtedy ludzie siedzą przy stołach, dyskutują i podejmują ważne decyzje - zauważył.

Czytaj więcej Polityka Czarzasty: Stworzymy taką listę, żeby wygrać z PiS-em Stworzymy taką listę, bądź takie listy, które zagwarantują nam wygraną - stwierdził w rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy. - Zawsze uważałem, że premierem nowego rządu powinien być lider największej partii opozycyjnej. Jest to zgodne z logiką, propaństwowe i odpowiedzialne - dodał.

Hołownia zapytany został także, czy opozycja wystartuje na jednej liście w wyborach parlamentarnych. - Dziś wydaje mi się to mało prawdopodobne - przyznał.

Hołownia odniósł się także do tego, że wiele osób mówi o wyjątkowym porozumieniu i „chemii” pomiędzy nim, a liderem PSL. - Swatek to my z Władkiem mamy tyle, że wystarczyłoby na obsłużenie ślubów w połowie miasta - powiedział. - Lubimy się, mamy wspólne poglądy, wspólne poczucie humoru, lubimy obok siebie siedzieć na konferencjach - dodał. - Porozumienie z PSL leży na stole, ale (…) decyzje nie zapadły. Trochę napięcia przyda się w takich związkach - podkreślił Szymon Hołownia w rozmowie z Radiem Zet.

Czytaj więcej Polityka Czy opozycja zjednoczy się przed wyborami? Pod egidą byłych prezydentów pojawili się wspólnie liderzy sejmowej opozycji. Do politycznych rozstrzygnięć jednak daleko.