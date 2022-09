- Mimo trudnego geopolitycznie położenia Polski, mimo wichrów wojen, które przyginały nas bardzo często do Ziemi, mimo milionowych strat w naszym narodzie, mimo osobistych tragedii, które przeżyły polskie rodziny, mimo wszystkich przeciwności, mimo trudnych czasów, mimo lat komunizmu, mimo wszystkiego tego, co działo się tak, że i w ciągu ostatnich 30 lat. Polska zwycięża, zwycięża dziś tutaj na Mierzei Wiślanej - mówił na otwarciu kanału żeglugowego prezydent Andrzej Duda.

To jest wielkie zwycięstwo Polski. To jest wielkie zwycięstwo patriotów. To jest wielkie zwycięstwo wszystkich tych, którzy rozumieją słowo suwerenność i rozumieją znaczenie suwerenności i to wewnętrzne, i to w zewnętrzne. Wszystkich tych, którzy rozumieją, że państwo, które uważa się za państwo poważne, jest państwem bez kompleksów, że naród, który jest narodem bez kompleksów, a zwłaszcza bez kompleksu niższości, że państwo, które rozumie swój potencjał, swoją historię i swoje znaczenie, nie może sobie pozwolić na to, by być państwem zależnym. Nie może sobie pozwolić na to, by ktoś inny decydował o jego ważnych, strategicznych sprawach - kontynuował.

- Każda wielka inwestycja wiąże się zawsze z tym, zwłaszcza niestety w naszym położeniu i w naszych uwarunkowaniach , że taka inwestycja zawsze jest atakowana. Nie będę tutaj oceniał tych, którzy atakują tę inwestycję. Powody są różne, ale wiele z nich to także powody podszyte wielkim złem. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Dlatego to, że inwestycja jest zrealizowana. To jest wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo na przekór bardzo często wielkim interesom, także strategicznym i ogromnym pieniądzom, które w związku z tym te interesy wspierają - przekonywał prezydent.

- Nie chodzi o to, czy tutaj będą mogły przepływać największe statki. Od tego, by odbierać towar z największych statków mamy inne porty. Od tego, by ładować największe statki, mamy inne miejsca na wybrzeżu Rzeczypospolitej. Chodziło o to także, by symbolicznie ta droga była otwarta, by nie trzeba było pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny. Kraju, którego władze nie wahają się przed atakowaniem i niewoleniem innych, co w tak jaskrawy i straszliwy sposób widzimy obecnie na Ukrainie poddanej brutalnej rosyjskiej agresji - mówił Duda.

- To jest druga taka wielka inwestycja od 2015 roku. Część z państwa się domyśla jaką pierwszą, wielką inwestycję, dużo większą niż ta, mam na myśli. Która była znacznie bardziej doraźnie potrzebna nawet niż ten kanał przez Mierzeję Wiślaną. Myślę o wsparciu dla polskich rodzin. Myślę o programie 500 plus, bo to była i jest inwestycja - wskazał prezydent.