Nowy monarcha brytyjski, Karol III, oraz jego małżonka Kamila, niebawem mogą opuścić Clarence House, by przenieść się do Pałacu Buckingham. Dziennik „The Guardian” informuje, że ich przeprowadzka z dotychczasowej siedziby będzie wiązała się między innymi ze zwolnieniem części personelu, w tym prywatnych sekretarek, pracowników biura finansów, części zespołu komunikacji czy personelu domowego. Według doniesień, o swoją pracę martwić się może około stu osób. Informacja o zwolnieniach została przekazana przez sir Clive’a Aldertona, najwyższego adiutanta króla, w specjalnie wystosowanym liście. „Ze względu na zmianę roli zleceniodawców, Clarence House zostanie zamknięty” - napisał. Dodał, że to ”niepokojąca wiadomość” i jednocześnie zapewnił, że personel "może liczyć na wsparcie”.

Pracownicy Clarence House, którzy od lat pracowali dla nowego monarchy, są zawiedzeni, źli i sfrustrowani - donoszą media. - Wszyscy są wściekli, także prywatne sekretarki i starszy zespół. Od czwartku personel pracował do późnych godzin wieczornych, a potem usłyszał coś takiego. Ludzie są wstrząśnięci - powiedział w rozmowie z „Guardianem” jeden z pracowników Clarence House.

Większość osób, która pracowała dla Karola III w Clarence House myślała, że wraz z parą królewską przeniesie się do pałacu, gdzie dalej będzie pełnić swoją służbę.

"Po ubiegłotygodniowym wstąpieniu króla Karola III na tron, działanie poprzedniej rezydencji byłego księcia i księżnej Walii zostało wstrzymane. Trwają konsultacje w tej sprawie. Nasi pracownicy pełnili długą i lojalną służbę. Niektóre zwolnienia są nieuniknione, ale pilnie pracujemy nad alternatywnymi rolami dla jak największej liczby pracowników" - czytamy w oświadczenie wydanym przez rzecznika Clarence House.

Brytyjski związek zawodowy, Public and Commercial Services (PCS), w cytowanym przez brytyjskie media oświadczeniu, podkreślił natomiast, że choć zmiany są nieuchronne, "ich skala i tempo są skrajnie bezduszne".

Wciąż nie jest pewne, czy Karol III faktycznie zamieszka w Pałacu Buckingham. W mediach pojawiają się doniesienia o tym, że nowy monarcha nie przepada za pałacem oraz, że w Buckingham może przyjmować wyłącznie oficjalne wizyty. Zgodnie z wieloletnią tradycją, po przejęciu tronu, Karol III powinien jednak przeprowadzić się do Pałacu Buckingham.

Zmarła 8 września królowa Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Wstąpiła na tron w lutym 1952 r. po śmierci swojego ojca, Jerzego VI. Została koronowana 2 czerwca 1953 r. W bieżącym roku w Zjednoczonym Królestwie obchodzono jubileusz 70-lecia panowania Elżbiety II. Następcą brytyjskiego tronu został syn Elżbiety II, Karol, który przyjął królewskie imię Karol III.