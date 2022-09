W poniedziałek szeregi partii Szymona Hołowni ma zasilić nowa postać. Działacze formacji nie zdradzają, kto to będzie, ale raczej wykluczony jest transfer w ramach ław poselskich. Nasi rozmówcy twierdzą, że nowy nabytek ma wzmocnić polityczny zespół w otoczeniu Hołowni. Ma to być kolejny element politycznego planu partii na jesień.

Zwłaszcza że w poniedziałek Hołownia i jego ludzie mają odnieść się do najnowszych tematów z kampanijnego szlaku PiS, przede wszystkim w kontekście klimatu i środowiska oraz deklaracji Jarosława Kaczyńskiego z ubiegłego weekendu o tym, że „można palić wszystkim poza oponami”. Te słowa padły podczas jednego ze spotkań prezesa PiS z wyborcami. Kwestie klimatyczne i energetyczne mają być tej jesieni dla Polski 2050 szczególnie ważne i będą mieć – jak podkreśla jeden z naszych rozmówców – „kluczowe znaczenie” w trakcie zapowiadanej „mobilnej konwencji partii Polska 2050 Szymona Hołowni”, która rusza we wtorek.

Wartości i ekipa

Jak wynika z naszych ustaleń, Polska 2050 chce pokazać inny sposób uprawiania polityki w terenie poprzez wspomnianą wcześniej mobilną konwencję partyjną i prezentację słów kluczowych dla Polski 2050 w kolejnych miejscach w Polsce. Stąd właśnie używanie terminu „mobilna konwencja”, który – jak tłumaczą nasi rozmówcy – ma mieć tej jesieni dwa aspekty. Jeden to wspomniana wcześniej prezentacja dotycząca priorytetów partii w formie czterech słów określających najważniejsze dla Polski 2050 zagadnienia. Pierwsze słowo ujawnił sam Hołownia w trakcie debaty z Rafałem Trzaskowskim w trakcie Campus Polska Przyszłości. To „równość”. Kolejne będą sukcesywnie ujawniane podczas spotkań.

Drugim celem mobilnej konwencji jest przedstawienie kandydatów na listy Polski 2050 Szymona Hołowni w nadchodzących wyborach do Sejmu.

To oni mają w przyszłości reprezentować partię Hołowni w regionach i później w Sejmie. W nowym tygodniu Hołownia planuje przynajmniej osiem spotkań w różnych regionach kraju. To początek całego projektu.

Kongres europejski

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pod koniec września w Warszawie odbędzie się zjazd polityków europejskich z grupy Renew Europe. Do Warszawy, na zaproszenie Szymona Hołowni, zjadą członkowie Komisji Europejskiej, szefowie rządów, europarlamentarzyści. Celem jest dyskusja o przyszłości Europy oraz określenie miejsca Polski w zmieniającej się Unii Europejskiej. Pierwszy dzień zjazdu odbędzie się pod hasłem „Europa 2050”, co ma zaznaczyć rolę ugrupowania Hołowni w procesie zmian, jakie zachodzą w UE. Oprócz tego odbędzie się też spotkanie wewnętrzne grupy Renew Europe.

Łącznie do Warszawy przyjedzie około 100 najważniejszych polityków europejskich. To spotkanie jest kolejnym elementem politycznej jesieni dla Polski 2050. – To wszystko, co wydarzy się jesienią, będzie tak naprawdę ustawiało rok wyborczy dla Polski 2050 Szymona Hołowni – podkreśla jeden z naszych rozmówców.

I jak dodaje, równolegle aktywiści stowarzyszenia Polska 2050 kontynuują codzienne akcje #TakDziałaRuchObywatelski związane z oddolną działalnością obywatelską.

Sezon się rozkręca

Polityczna jesień ruszyła i widać to wyraźnie w działaniach wszystkich sił – zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych. W sobotę do objazdu kraju – spotkaniem w Nowym Targu – wrócił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkania te mają potrwać teraz bez przerwy aż do Bożego Narodzenia.

W ubiegłą sobotę w terenie był też lider PO Donald Tusk. W Konstantynowie Łódzkim, w jednym z tamtejszych zakładów, wzywał Jarosława Kaczyńskiego do działań w związku z ryzykiem upadłości dla wielu polskich firm wywołanych przede wszystkim bardzo wysokimi cenami energii.

Intensywny objazd Polski czerwonym kampanijnym autobusem prowadzi też lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Podróż po Polsce pod hasłem: „Jesteśmy u siebie” rozpoczęła konwencja w Łodzi pod koniec sierpnia. W tym tygodniu Kołodziejczak odwiedzi m.in. Kujawy i Pomorze.