Nawalny, najgłośniejszy krytyk prezydenta Władimira Putina w Rosji, odbywa karę 11 i pół roku pozbawienia wolności po tym, jak został uznany za winnego naruszenia warunków zwolnienia warunkowego, oszustwa i zarzutu o obrazę sądu. Twierdzi, że wszystkie zarzuty przeciwko niemu zostały sfabrykowane jako pretekst do stłumienia sprzeciwu i udaremnienia jego ambicji politycznych.

Reklama

Nawalny przekazał za pośrednictwem swoich prawników, że został wysłany do karceru na pięć dni za chwilowe chodzenie bez rąk za plecami, co stanowiło naruszenie zasad więziennych.

"W tym tempie stanie się to moim stałym miejscem pobytu" - przekazał 46-latek, określając celę jako "piekielną szafę".

Czytaj więcej Publicystyka Rosyjski opozycjonista: Zamknijcie granice! Putin potrzebuje więcej żołnierzy Zacznę od ostrzeżenia. Jestem Rosjaninem. W dodatku mieszkam w Polsce, dzięki polskiemu państwu, które wydało mi wizę. Dziękuje wam. Dlatego też dyskusja na temat wydalenia Rosjan z krajów europejskich i wstrzymania wydawania wiz dotyczy mnie osobiście - więc jestem w tej kwestii stronniczy. Mimo to, pozwólcie mi wyrazić swoją opinię.

"Dyrektywa najwyraźniej przyszła z Moskwy. Nawet jak na standardy rosyjskiego więzienia, wysłanie do karceru za 3 sekundy bez rąk za plecami to za dużo."

Reklama

Nawalny, który w czerwcu został przeniesiony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na wschód od Moskwy, poinformował 15 sierpnia, że został wtrącony do karceru za to, że nie zapiął górnego guzika w swoim więziennym uniformie, który według niego był na niego za mały.

W ubiegłym roku Nawalny dobrowolnie wrócił do Rosji z Niemiec, gdzie był leczony w związku z tym, co - jak wykazały zachodnie badania laboratoryjne - było niemal śmiertelną próbą otrucia go na Syberii. Rosja zaprzecza, by próbowała zabić opozycjonistę.