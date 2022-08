- Tej zimy powinniśmy upewnić się, że mamy wystarczająco dużo świeczek i drewna do kominka, jeśli mamy kominek - powiedziała Altwegg w rozmowie ze szwajcarskim nadawcą publicznym, RTS.



Altwegg zaznaczyła, że przerwy w dostawie prądu nie muszą się wydarzyć, ale trzeba być na nie gotowym. W czasie nadciągającej zimy Szwajcarii może zabraknąć ok. 3 TWh energii elektrycznej - to ok. 9 proc. rocznej konsumpcji energii w tym kraju.

Powodem problemów z dostawami prądu w Szwajcarii mogą być zmniejszone dostawy prądu do kraju z sąsiednich krajów. Szwajcaria zazwyczaj importuje ok. 5 TWh energii zimą. Tej zimy jednak import energii może być mniejszy ze względu na zmniejszoną produkcję energii we Francji, gdzie konserwowane są reaktory elektrowni atomowych i zmniejszone dostawy gazu z Rosji do Niemiec, gdzie 15 proc. produkcji prądu pochodzi ze spalania gazu.

Szwajcarski rząd zachęca obecnie mieszkańców kraju do oszczędzania energii - unikania stosowania suszarek i piecyków elektrycznych i wyłączanie niepotrzebnych świateł oraz stosowanie żarówek LED.



W Szwajcarii rozważa się też ograniczenie działania lub nawet wyłączenie wyciągów oraz sprzętu do wytwarzania śniegu w alpejskich kurortach zimą.