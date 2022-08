W dokumencie wysłanym do Sądu Najwyższego Brazylii przedstawiciel policji przekonuje, że działania Bolsonaro, które miały na celu zniechęcenie Brazylijczyków do stosowania się do obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią, są przestępstwem, podczas gdy jego próby połączenia AIDS ze szczepieniami na COVID-19 mają charakter wykroczenia.



Policja zwróciła się do sędziego Sądu Najwyższego, Alexandre de Moraesa, by ten wydał zgodę na postawienie Bolsonaro w stan oskarżenia.

Czytaj więcej Polityka Sondaż z Brazylii: Były prezydent z wyraźną przewagą nad Bolsonaro Były prezydent Brazylii, Luiz Inacio Lula da Silva, ma 12 punktów procentowych przewagi nad obecnym prezydentem, Jairem Bolsonaro, w najnowszym sondażu, który opublikowano przed październikowymi wyborami prezydenckimi.

Reuters przypomina, że w październiku 2021 roku, w wystąpieniu, transmitowanym w mediach społecznościowych, Bolsonaro - nie przedstawiając dowodów - stwierdził, iż z raportu dla brytyjskiego rządu wynika, że u wielu osób zaszczepionych w pełni przeciw COVID-19 rozwinął się AIDS (choroba będąca skutkiem zakażenia wirusem HIV).



Bolsonaro sam nie zdecydował się na szczepienie przeciw COVID-19. Po wypowiedzi łączącej szczepienia przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 z AIDS jego konta na Facebooku i YouTube zostały tymczasowo zawieszone.

Policja we wniosku do Sądu Najwyższego podkreśla, że musi podjąć kolejne kroki, by zakończyć śledztwo ws. Bolsonaro, w tym przesłuchać prezydenta.



Na początku października w Brazylii odbędą się wybory prezydenckie. Sondaże wskazują, że Bolsonaro nie ma szans na reelekcję - faworytem wyborów jest były prezydent kraju, Luiz Inacio Lula da Silva.