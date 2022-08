Nowa Zelandia zamknęła granice kraju w marcu 2020 roku. Otwierać zaczęła je stopniowo od lutego 2022 roku - początkowo dla obywateli Nowej Zelandii, a następnie dla kolejnych grup przybyszów.



Proces otwierania granic zakończył się 31 lipca. Od 1 sierpnia do Nowej Zelandii znów mogą wjeżdżać podróżni, którzy potrzebują wizy do przekroczenia granicy kraju, a także osoby posiadające wizę studencką. Nowa Zelandia wpuszcza też już do swoich portów statki wycieczkowe i zagraniczne jachty.



Większość przybywających do Nowej Zelandii musi być zaszczepionych przeciw COVID-19 i musi poddać się dwóm testo ma COVID-19, po przybyciu do kraju. Przybyszy nie obowiązuje jednak żadna kwarantanna.

Premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern, w czasie poniedziałkowego przemówienia w Auckland podkreślała, że władze Nowej Zelandii stopniowo otwierając granice od lutego "wraz z resztą świata nadal zarządzają wciąż żywą globalną pandemią, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo" obywatelom Nowej Zelandii.



Minister turystyki Nowej Zelandii, Stuart Nash wyraził nadzieję, że powrót do nowozelandzkich portów statków wycieczkowych, będzie ważnym impulsem dla gospodarki kraju. - Większość statków wycieczkowych przybywa w ciepłych miesiącach, od października do kwietnia, a lato (Nowa Zelandia znajduje się na półkuli południowej, a lato przypada tam na grudzień - luty - red.) jest naszym sezonem turystycznym. To znaczy, że branża turystyczna ruszy (w tym roku - red.) pełną parą - oświadczył.

Władze kraju liczą też na powrót na nowozelandzkie uczelnie studentów spoza granic kraju, co również przyczyniało się w przeszłości do wzrostu gospodarczego w Nowej Zelandii.