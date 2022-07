Nową konstytucję poparło ponad 92 proc. głosujących w poniedziałkowym plebiscycie. Frekwencja była bardzo niska – 27,5 proc., ale nie miała znaczenia. Prezydent Kais Saied tryumfował: – Teraz będzie można wprowadzić w życie wszystkie żądania narodu tunezyjskiego.

Naród faktycznie wykazywał wielkie niezadowolenie z systemu politycznego, który ukształtował się po obaleniu na początku 2011 r. dyktatora Zin al-Abidina Ben Alego. Dał temu wyraz rok temu, organizując wielkie protesty, którym patronował prezydent Saied, przedstawiający się jako przeciwnik establishmentu.

Jaki był to system? Z jednej strony demokracja, wielopartyjne rządy, duże znaczenie organizacji społecznych i związków zawodowych. To sprawiało, że o Tunezji mówiono jako jedynym kraju arabskim, w którym po buntach sprzed przeszło dekady zaszły pozytywne zmiany polityczne.

Z drugiej jednak – korupcja i nepotyzm nie zniknęły, ale kwitły, przede wszystkim zaś nie poprawiła się sytuacja gospodarcza, a liczni absolwenci nie mogli znaleźć pracy zapewniającej godne życie. Godność i sprawiedliwość – to były hasła rewolucji z przełomu 2010 i 2011 r.

Dzięki nowej konstytucji będzie dysponował większymi uprawnieniami w zakresie ustawodawstwa i wymiaru sprawiedliwości, niż miał Ben Ali. To on będzie mianował ministrów i sędziów, a także ich wyrzucał.

Jeszcze bez takich uprawnień zawiesił rok temu parlament (byli w nim przedstawiciele ponad 20 ugrupowań, w tym najsilniejszego – umiarkowanie islamistycznej Nahdy), co wówczas cieszyło się wielkim poparciem społecznym. Teraz jednak, co widać po frekwencji w referendum, znacznie spadło zaufanie do prezydenta, choć nadal jest on najpopularniejszy.

Sytuacja gospodarcza kraju jest katastrofalna. Tunezja prowadzi negocjacje z MFW w sprawie pakietu ratunkowego. Liczy też na pomoc UE i USA. – Europejczycy i Amerykanie wciąż mogą zniechęcać Saieda do działań bardziej represyjnych niż te, które prowadził do tej pory, do prześladowania przeciwników politycznych i dalszych restrykcji wobec społeczeństwa obywatelskiego – uważa Anthony Dworkin, analityk think tanku ECFR.