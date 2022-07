Z opublikowanych w lipcu wiadomości wynika, że szef KPRM Michał Dworczyk upominał dyrektor CBOS w sprawie przeprowadzonego sondażu.

W grudniu 2018 roku premier Mateusz Morawiecki miał wysłać do Michała Dworczyka maila z prośbą o spotkanie z prof. Mirosławą Grabowską, dyrektor CBOS.

"Michał spotkaj się z panią profesor Grabowską i przewodniczącym rady cbos-u aby poprosić ich o to co Andrzej ci jutro pokrótce przedstawi - oni mi ostatnio sporo namieszali poprzez swoją Niefrasobliwość" - czytamy.

W kolejnych wiadomościach Dworczyk miał przekazać, że doszło do spotkania. "Uprzejmie ale stanowczo poprosiłem o konsultacje z Radą CBOS działań, które mogą mieć konsekwencje polityczne. Argumentowałem, że unikanie takich sytuacji jak ostatnio to plus przede wszystkim dla CBOS, bo jak będą tak działać ludzie będą uważa, że angażują się w intrygi polityczno - partyjne. Po dyskusji doszliśmy do konsensusu" - miał pisać do premiera.

Pismo w tej sprawie skierował do szefowej CBOS senator KO Krzysztof Brejza. Zapytał czy dochodziło do spotkań z szefem KPRM.

W odpowiedzi prof. Grabowska napisała, że w ciągu siedmiu lat rządów PiS "były dwa, maksymalnie trzy spotkania z panem ministrem Dworczykiem".

Dodała, że zawsze towarzyszył jej członek lub członkowie Rady Fundacji CBOS.

Do spotkań dochodziło w Kancelarii Premiera. "Jeśli Pan Minister komentował badania, to te już zrealizowane, ale nie formułował oczekiwań dotyczących badań przyszłych" - czytamy w odpowiedzi.

Szefowa CBOS podkreśliła, ze "Michał Dworczyk jej nie upominał", ale "podzielił się swoimi uwagami".