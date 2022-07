Zdaniem Tomczyka "PiS straciło kontakt z rzeczywistością".

Reklama

- Wydaje się, że PiS rozmija się dziś z diagnozą społeczną, którą kiedyś samo postawiło. Partia rządząca zostawiła samym sobie ludzi, którzy potrzebują pomocy. Zwłaszcza w takich kwestiach, jak ceny energii i węgla. Ale chodzi również o to, jakie "rady" padają od rządzących dla zwykłych ludzi. Te wypowiedzi bardzo się nie podobają społeczeństwu i nie dziwię się temu - mówił polityk.

Najważniejsi polscy politycy dają Polakom rady jak np. ta, że "muszą zacisnąć zęby", to dowód na mijanie się przez nich z rzeczywistością. Cezary Tomczyk, wiceszef PO

Poseł został następnie zapytany o to, czy negatywne zjawiska w gospodarce będą mieć decydujący wpływ na wynik przyszłych wyborów parlamentarnych.

Reklama

- Ciężko budować prognozy polityczne w Polsce ze względu na dynamiczny charakter naszej polityki. Jednak patrząc na to, w jakiej kondycji jest polska gospodarka i polscy obywatele, to można snuć pewne przypuszczenia. Polski premier wiedział o tym, że zabraknie węgla i nie zrobił nic - od początku wojny w Ukrainie - by go zdobyć, to powinno wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Najważniejsi polscy politycy dają Polakom rady jak np. ta, że "muszą zacisnąć zęby", to dowód na mijanie się przez nich z rzeczywistością - podkreślił wiceszef PO.

Czytaj więcej Węgiel Rządowa agencja miała kupić węgiel za 3 mld zł. Gdzie on jest? Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych miała zakupić zapasy węgla za kwotę ok. 3 mld zł. Zainteresowane ministerstwa nie są w stanie dowiedzieć się, czy taki zakup został dokonany, a agencja ma zasłaniać się tajemnicą. Również naszej redakcji agencja nie odpowiedziała na pytania.

Tomczyk mówił także o strategii PO w nadchodzącej kampanii wyborczej

- Przed nami jest dużo wydarzeń, na pewno będziemy kontynuować objazd po Polsce. Widać jak na dłoni, że partia rządząca dostosowała się do opozycji i dlatego także jeździ po Polsce. Rozpoczęliśmy objazd parę miesięcy temu, Donald Tusk odwiedził już sto miast, a nasi posłowie setki. Na jesieni w planach jest jeszcze wiele innych wydarzeń - zapowiedział parlamentarzysta.