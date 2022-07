Inflacja konsumencka wyniosła 15,5 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,5 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5 proc. (przy wzroście cen towarów - o 16,8 proc. i usług - o 11,5 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,5 proc. (w tym towarów - o 1,7 proc. i usług - o 1,0 proc.)” - czytamy w komunikacie.

- Inflacja to dziś problem ogólnoświatowy. Wojna w Ukrainie ma negatywny wpływ na globalną gospodarkę, wywołuje niepokój na rynkach, który z kolei wpływa na wzrost cen. Im bliżej terytorium konfliktu – tym sytuacja jest pod tym względem trudniejsza - tłumaczył w rozmowie z dziennikiem „Polska Times” Łukasz Schreiber. - W całej Europie Środkowo-Wschodniej inflacja jest już niestety dwucyfrowa. Jeszcze trudniej niż w Polsce – w czerwcu mieliśmy 15,6 proc. (w szybkim szacunku danych GUS - red.), jest na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rumunii i w Czechach. Nie wspominając o takich krajach jak Mołdawia czy Turcja, tu inflacja sięga blisko 80 proc. Zresztą prognozy dla całego naszego kontynentu nie są optymistyczne - wymieniał.

Zdaniem ministra „jeśli agresja Rosji w Ukrainie się nie zakończy, to ten i przyszły rok faktycznie mogą być trudne, bo motorem napędowym tej inflacji, jest ta okropna wojna”. - Polska przyjęła ponad 4 mln Ukraińców, jesteśmy liderem w tej pomocy więc ponosimy także i takie koszty tej agresji Rosji - powiedział.

Schreiber przekonywał, że „polski rząd nie zostawia Polaków samych sobie”. - W tym miesiącu rekordowo obniżyliśmy podatek PIT – z 17 proc. do 12 proc., dla wszystkich zarabiających do 120 tys. zł. W tym roku w górę poszła także kwota wolna od podatku - pozostanie na poziomie 30 tys. zł. Działa Tarcza Antyinflacyjna – to tysiące produktów żywnościowych, na które VAT spadł do 0 proc. Została obniżona akcyza na prąd i paliwa oraz do 8 proc. stawka VAT na gaz i energię. Także podatki za energię, gaz i ciepło. Przygotowaliśmy tarczę dla kredytobiorców (tzw. wakacje kredytowe - red.), którą w ten czwartek podpisał prezydent Andrzej Duda - mówił przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów.

- Który rząd w Europie zrobił więcej dla swoich obywateli? Który rząd zrezygnował z dochodów, aby w takim stopniu ulżyć obywatelom? Żaden!- przekonywał Łukasz Schreiber.