Kaczyński o niemieckich reparacjach: Nie odpuścimy

My jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. To nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania, to chodzi także o rozliczenie moralne - mówił Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami PiS w Grójcu.