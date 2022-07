„Jak tam chłopcy z Platformy? Haratacie w pospolitą gałę? No widzicie. A ja, z PiS, na najlepszym w Polsce polu golfowym i jednym z trzech najlepszych w Europie, haratam sobie w golfa z handicap 13,5 jak Tigers Woods, Barack Obama, Joe Biden, Ivanka Trump i jej mąż” - napisała w niedzielę Jacyna-Witt, oznaczając konta wymienionych Amerykanów i dodając swoje zdjęcie z kijem golfowym.



Na wpis radnej PiS z Zachodniopomorskiego zareagowali użytkownicy Twittera. Publicystka „Rzeczpospolitej” Kataryna, której felietony publikowane są w weekendowym magazynie „Plus Minus”, zarzuciła Jacynie-Witt snobizm. Na uwagę innego internauty, że golf nie jest drogim sportem, tylko kojarzy się z elitą, polityk PiS stwierdziła: „Taka z nich elitą, że nawet tego nie wiedzą”. „Ale to Pani ogłasza, że jest elitą. Ja nie mam potrzeby wartościować ludzi w taki sposób” - zauważyła Kataryna. Radna odpowiedziała krótko: „Bo ja jestem elitą, a Pani jest »pseudoelitą« – zakompleksioną, ale z wysokim mniemaniem o sobie”. Później dodała jeszcze: „Nasz elektorat na wsi jest światowy i ogarnięty. To ludzie na poziomie i rolnicy pełną gębą. A wieśniaki z kompleksami, takie jak Pani, ciągną do PO” - napisała pod adresem jednej z internautek.



Wpis Jacyny-Witt był szeroko kolportowany na Twitterze. W poniedziałek radna PiS kontynuowała temat. „Lekko trąciłam kijem golfowym zwolenników platfusów haratających w gałę i demonstrujących swoje truchtanie - jakie wycie!!!” - napisała. „Żeby było jasne - zwolennicy i członkowie PiS biegają, grają w golfa i tenisa, nurkują, jeżdżą na wypasionych rowerach, haratają w gałę. Dotarło?!” - dodała.

- To prymitywny, wręcz prostacki język - skomentował w poniedziałek w WP Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. - Wszyscy w Zachodniopomorskim mamy wrażenie, że w Polsce ją znają z jej arogancji i pychy - dodał były minister zdrowia.



W końcu Jacyna-Witt zdecydowała się na wycofanie z tej narracji. „Wszystkich, których obraziłam moim wpisem o mojej grze w golfa - serdecznie przepraszam. Nie było moim celem wywyższanie się, czy »darcie nosa«. Wręcz przeciwnie! Szanuję wszystkich i serdecznie namawiam do zdrowego trybu życia. Chyba w tym namawianiu trochę przesadziłam” - napisała w poniedziałek.