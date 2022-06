Jarosław Kaczyński odchodząc ze stanowiska wicepremiera i informując o tym, że tekę wicepremiera obejmie szef MON, Mariusz Błaszczak, stwierdził m.in. że „minister Błaszczak z całą pewnością zastąpi go znakomicie”. - I sądzę też - chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać - że zastąpi mnie pod każdym względem, także - myślę - jeżeli chodzi o wszystkie funkcje – dodał, co wywołało spekulacje na temat tego, czy Kaczyński widzi w Błaszczaku kandydata do zastąpienia go na stanowisku prezesa PiS.

Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS nieprzerwanie od 2003 roku. 3 lipca 2021 roku został wybrany na kolejną kadencję na tym stanowisku. Kilkukrotnie sugerował jednak, że będzie to jego ostatnia kadencja na czele partii. 18 czerwca Kaczyński skończył 73 lata.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy kto – ich zdaniem – byłby najlepszym kandydatem do zastąpienia Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS.

Najwięcej – 14,2 proc. respondentów – wskazało Mateusza Morawieckiego. Zdaniem 9,7 proc. ankietowanych przyszłym prezesem PiS mógłby zostać Andrzej Duda. 7,6 proc. respondentów widziałoby w tej roli Mariusza Błaszczaka.

Zdaniem 3,5 proc. ankietowanych następcą Kaczyńskiego mogłaby być Beata Szydło. 2,8 proc. respondentów widziałoby w tej roli Zbigniewa Ziobrę.

Według 20,8 proc. ankietowanych następcą Kaczyńskiego powinien zostać inny, niewymieniony w odpowiedziach polityk.

41,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Mateusz Morawiecki wskazywany jest częściej przez mężczyzn (17%) niż kobiety (12%). Obecnego Premiera za najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego uważa co czwarta osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe i jedna na pięć osób o dochodach mieszczących się w granicach 1001 zł – 2000 zł netto. Biorąc pod uwagę klasę miejsca zamieszkania Mateusza Morawieckiego najczęściej wskazują osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.06-22.06.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.