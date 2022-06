Protesty zorganizowano w ponad 300 miejscowościach w całych Stanach Zjednoczonych. W głównym wydarzeniu w stolicy pod pomnikiem Waszyngtona wzięło udział, według różnych szacunków od kilku do kilkunastu tysięcy osób.

Demonstranci domagają się zaostrzenia regulacji dotyczących prawa do posiadania broni po ostatnich masakrach w szkole w Uvalde w Teksasie i supermarkecie w Buffalo. "Jeśli nasz rząd nie potrafi zrobić nic, po tym, jak zabito 19 dzieci, to najwyższy czas, by zmienić rząd" - powiedział w Waszyngtonie organizator marszów "March for our Lives", David Hogg.

"Dołączam do waszych głosów, ponawiając mój apel do Kongresu: zróbcie coś" - powiedział prezydent Joe Biden w Los Angeles.

Izba Reprezentantów uchwaliła w tym tygodniu pakiet reform zakładający m.in. podwyższenie wymaganego wieku przy zakupie broni długiej do 21 lat oraz zakaz sprzedaży magazynków z dużą liczbą nabojów, jednak projekt nie ma szans na uchwalenie ze względu na opór Republikanów.

