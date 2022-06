„Po rozmowie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz prezesem Partii Republikańskiej Adamem Bielanem, kierując się dobrem Zjednoczonej Prawicy, podjąłem decyzje o rezygnacji z funkcji ministra w KPRM. Odpowiedzialność za przyszłość naszego obozu politycznego często wymaga podejmowania trudnych decyzji. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dziękuję za zaufanie i współpracę” - napisał Cieślak na Twitterze w środę późnym wieczorem.

Reklama

W ostatni piątek naczelniczka urzędu pocztowego w Pacanowie wdała się w rozmowę z Michałem Cieślakiem na temat inflacji w Polsce i krytykować rząd za to, że ceny w Polsce rosną bardzo szybko, a także przekonywać, że nie mogłaby być politykiem, ponieważ musiałaby nauczyć się kłamać.

- Skojarzyłam nazwisko, skojarzyłam człowieka i po prostu odezwaliśmy się do niego, żeby się odniósł do cen, do tej drożyzny, że to jest nie do pomyślenia, żeby wszystko tak dużo kosztowało, że tak jak teraz to jeszcze nie było, że człowiek ledwo wiąże koniec z końcem, że jako zwykli obywatele zaczynamy się liczyć z każdym groszem - relacjonowała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Głazek.

Po rozmowie Cieślak interweniował w Poczcie Polskiej, co - jak twierdzi naczelniczka - poskutkowało tym, że obecnie grozi jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Cieślak został skrytykowany nie tylko przez opozycję, ale i przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy. W czasie środowego wystąpienia w Sochaczewie temat podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Oczekuję od pana ministra, że się poda do dymisji. Jak się nie poda, będzie odwołany - zapowiedział wicepremier. - Radykalnie różnimy się od naszych politycznych przeciwników. Oni by pewnie uważali, że wszystko jest w porządku - przekonywał.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Oczekuję dymisji ministra Cieślaka Oczekuję od pana ministra, że się poda do dymisji. Jak się nie poda, będzie odwołany - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując sprawę skargi złożonej przez ministra Michała Cieślaka na naczelniczkę urzędu pocztowego w Pacanowie.

We wtorek po południu oświadczenie w tej sprawie wydał Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A. „Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w związku ze skargą Klienta na zachowanie naczelniczki Urzędu Pocztowego w Pacanowie, Poczta Polska informuje, że nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec naszej pracowniczki” - napisał. „Oznacza to, że będzie nadal kontynuować pracę na dotychczasowym stanowisku i dotychczasowych warunkach” - dodał.