Mer Hostomela zastrzelony podczas dostarczania leków. Stacja CNN dotarła do świadków

Pod koniec lutego rosyjskie wojska zbliżały się do Hostomela. Mer miasta Jurij Pryłypko apelował do mieszkańców, by zachowali spokój i pomagali potrzebującym. Kilka dni później został zabity, gdy próbował dostarczyć lekarstwa. Stacja CNN rozmawiała ze świadkami tego zdarzenia.