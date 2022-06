Chociaż do wyborów do Sejmu i Senatu jeszcze kilkanaście miesięcy, to nie ma wątpliwości, że w sobotę 4 czerwca 2022 roku można już powiedzieć, że kampania wyborcza wystartowała. Politycy wszystkich partii są od dziś „w terenie”. 4 czerwca na swojej konwencji w Markach pod Warszawą „pełną mobilizację” ogłosiło PiS.