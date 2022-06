Müller był pytany o doniesienia medialne dotyczące ewentualnego podniesienia świadczenia 500plus do wysokości 700 złotych, co PiS miałby ogłosić na konwencji, która odbędzie się 4 czerwca.



- Niczego nie można wykluczyć, ale takie decyzje nie były w tej chwili na rządzie potwierdzone - mówił rzecznik.



Müller nie chciał ujawnić jakie obietnice zostaną złożone w trakcie konwencji, ale - jak zaznaczył - "raczej by obniżał oczekiwania co do jutrzejszej konwencji, jeśli chodzi o wielkie projekty". - Wiele już zrealizowaliśmy, obecnie obniżamy podatki, co wiąże się z określonymi kosztami - zaznaczył i dodał, że rząd jest odpowiedzialny za stan budżetu państwa.

- W tej chwili trwa dyskusja na temat wydłużenia urlopu tacierzyńskiego do dziewięciu tygodni - tak rzecznik odpowiedział z kolei na pytanie, czy PiS ma plany przedłużenia urlopu macierzyńskiego, o czym również pisały media.

- Media czasem próbują budzić oczekiwania, a ja jestem od tego, aby informować o tym co jest już zatwierdzone - uciął temat rzecznik.



Na pytanie o sondaż IBRiS dla Radia Zet, w którym Zjednoczona Prawica nieznacznie traci poparcie i traci większość w parlamencie, Müller odparł, że "wybory są na szczęście za ponad rok". - Jestem przekonany, że do tego czasu przekonamy Polaków, że w tym trudnym czasie udało nam się dobrze zarządzić sytuacją gospodarczą i międzynarodową - dodał.

Rzecznik rządu był też pytany o ewentualną koalicję PiS z Konfederacją.



- Konfederacja mogłaby ewentualnie mieć koalicję z PO. Sławomir Nitras w kuluarach o tym mówił - odparł.



- Nie widzę takiej możliwości, byśmy rządzili z Konfederacją - dodał.