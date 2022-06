1 czerwca Komisja Europejska, choć niejednogłośnie, zatwierdziła polski Krajowy Plan Odbudowy, co umożliwi odblokowanie środków z Funduszu Odbudowy dla Polski. 2 czerwca ogłosiła to w Warszawie szefowa KE, Ursula von der Leyen zastrzegając, że wypłata środków będzie uzależniona od realizacji tzw. kamieni milowych.

- Jesteśmy świadkami, mam taką nadzieję, pewnego pozytywnego trendu, który być może zakończy ten absurdalny okres w historii Polski. Potężna awantura o sądownictwo, zdewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, co jest stratą samą w sobie, bardzo zaważyła i na życiu obywateli, i na opinii o Polsce w Europie - a z drugiej strony zablokowała gigantyczne pieniądze. Nic głupszego ten rząd nie mógł nam zafundować. Zresztą sobie też - stwierdził przewodniczący PO.

- Kiedy mówię, że to jest sensowny trend, mówię o tym z przekonaniem, bo sam na rzecz tego pracowałem. Bardzo ważne było, aby UE nie uznała, że tutaj Putin zainstalował swoją filozofię polityczną i że tak naprawdę Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza UE - dodał.



- To że dzisiaj KE, jej szefowa, cała UE, jest gotowa traktować Polskę jako kraj w pełni europejski - to ja się z tego cieszę. To że rząd musi wycofywać się z tych działań przeciwko polskiemu sądownictwu, z tego też się należy cieszyć - mówił też Tusk.



Przewodniczący PO zastrzegł jednocześnie, że ustawa o reformie Sądu Najwyższego, przyjęta przez Sejm i - z poprawkami - przez Senat "to zaledwie krok". - Ale jest to jakiś mały kroczek we właściwą stronę. Jedynym poważnym znakiem zapytania jest kwestia elementarnej racjonalności tego rządu i premiera Morawieckiego. Myśmy te pieniądze mogli mieć już dawno w kraju, zaliczki straciliśmy na tym bezpowrotnie, złotówka na tym ucierpiała, inflacja wzrosła - ubolewał.

Zmarnowali ten rok, okradli Polaków z tych pieniędzy, które się Polakom należały, wdali się w wojnę domową z (Zbigniewem) Ziobro, wszyscy na tym stracili Donald Tusk, przewodniczący PO

- Wszyscy wkoło wiedzą, że wysoka część tej inflacji to są m.in. błędy, o których mówimy. To że Morawiecki nie ma powodów do satysfakcji, to jest oczywiste. Zmarnowali ten rok, okradli Polaków z tych pieniędzy, które się Polakom należały, wdali się w wojnę domową z (Zbigniewem) Ziobro, wszyscy na tym stracili, oni też i na końcu ogłaszają historyczne zwycięstwo, podczas gdy to jest próba naprawienia wielkich krzywd, jakie wyrządzili naszemu państwu - ocenił przewodniczący PO.

Tusk mówił też, że kompromis między rządem a Komisją Europejską ws. reformy sądownictwa wskazuje na to, że "rusyfikacja polskiego wymiaru sprawiedliwości będzie niemożliwa, a przynajmniej nie będzie taka łatwa". Wcześniej tłumaczył, że ta "rusyfikacja" polega na podporządkowaniu władzy sądowniczej władzy wykonawczej.



- Gdyby PO rządziła w tych latach, to żaden z tych problemów, które obecnie trzeba rozwiązywać, by nie zaistniał: czy mówimy o inflacji, czy o wymiarze sprawiedliwości, czy o relacjach z UE - przekonywał też Tusk.



- Władzę i odpowiedzialność za Polskę jestem w stanie przejąć choćby dzisiaj. Nawet chwili bym się nie zawahał - zadeklarował.