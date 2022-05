Niemiecka policja weszła do siedziby Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem i przeprowadziła przeszukanie. Funkcjonariusze weszli też do siedziby DWS Group należącego do tego banku. Przeszukania mają związek z zarzutami o wprowadzanie inwestorów w błąd co do „zielonych” inwestycji.