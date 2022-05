Przywrócenie pełnej ulgi podatkowej dla samotnych rodziców, podwyżki dla budżetówki, zamrożenie rat kredytowych, ochrona oszczędności przed inflacją, 3 mld zł na transport publiczny – to część propozycji Platformy Obywatelskiej przedstawionych w piątek na kongresie programowym partii pod hasłem „Pomocna Polska”. Od stycznia to trzecie spotkanie (z zapowiadanych siedmiu) programowe polityków PO, po styczniowym pandemicznym kongresie „Odporna Polska” i marcowym „Bezpieczna Polska”, poświęconym głównie wojnie w Ukrainie i wynikającym z niej zagrożeniom dla naszego kraju.

– Nie ma powrotu do przeszłości, mój powrót to powrót do przyszłości – mówił podczas konwencji programowej Donald Tusk, lider Platformy. „W miejsce tego ponurego gabinetu cieni, który rządzi Polską, my chcemy powołać drużynę przyszłości” – zapowiedział Tusk.

Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, PO przeprowadziła badania, z których wynika, że Polaków najbardziej zajmują kwestie bytowe, na które wpływa drożyzna, inflacja, wysokie raty kredytów oraz zapowiedzi kolejnych podwyżek cen. Dlatego też partia nie podejmuje obecnie tematów obronności i wojny w Ukrainie, ponieważ ta tematyka w tej chwili mniej interesuje społeczeństwo. A partia dostosowuje swój przekaz do zapotrzebowania wyborców – słyszymy z ust członków kierownictwa PO. Kolejne kongresy programowe Platforma ma zorganizować w najbliższych tygodniach. Równocześnie parlamentarzyści największego ugrupowania opozycyjnego ruszyli w teren, żeby spotkać się z wyborcami.

Do połowy czerwca ma się odbyć ponad tysiąc spotkań członków Koalicji Obywatelskiej z Polakami w całej Polsce. – Przygotowujemy się do wyborów. To, kiedy one będą, jest kwestią drugorzędną. Musimy odzyskać poparcie w miastach burmistrzowskich – mówił w rozmowie z „Rz” Radosław Sikorski, przypominając, że PO wciąż będzie przekonywać większość partii opozycji parlamentarnej do wspólnej listy wyborczej, a Donald Tusk byłby najlepszym jej kandydatem na premiera RP.

Budowa mieszkań komunalnych, państwowa agencja, która będzie nadzorować budowę 300 tys. mieszkań do taniego najmu, domy z prefabrykatów, zakaz wynajmu mieszkań mniejszych niż 25 m kw., regulacje dla platform internetowych – to z kolei główne postulaty, które znalazły się w programie mieszkaniowym Lewicy, zaprezentowanym w sobotę. Lewica we Włocławku, gdzie ma swojego wiceprezydenta, zorganizowała konwencję, na której zaprezentowano pomysły dotyczące poprawienia sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Politycy wytknęli fiasko programu mieszkaniowego PiS. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że realizacja rządowego programu Mieszkanie+ okazała się porażką. Ze 100 tys. mieszkań wybudowano 15 tys., wynika z raportu NIK.

Konwencję programową zapowiada też na najbliższą sobotę PiS. Przedstawiciele partii przyznają, że dokonania rządu mogłyby być lepsze, a o mieszkanie i zdolność kredytową jest coraz trudniej. Od połowy czerwca również PiS ma ruszyć w teren, żeby spotykać się z wyborcami. Jak dowiaduje się Rz”, PiS ma promować się na kwestiach bezpieczeństwa oraz kwestiach gospodarczych, a jedną z kluczowych propozycji partii ma być ogłoszenie waloryzacji 500+, które może się zamienić w 700+.